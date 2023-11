Parceria leva açudes a agricultores de Lajeado

Seis famílias de agricultores de Lajeado estão sendo beneficiadas com a construção de açudes em suas propriedades com a finalidade de, em períodos de seca, usarem a água para irrigação das lavouras e abastecimento de bebedouros dos animais.

A iniciativa ocorre por meio de parceria entre a Prefeitura de Lajeado, por meio das Secretarias do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) e do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (Sema), com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS - Ascar) e Governo do Estado. Criado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural tem o Irriga RS como um dos seus eixos estratégicos e foi por meio dele que os agricultores de Lajeado foram beneficiados.

Em março de 2022, foram feitas as inscrições para o programa e realizada a seleção e aprovação dos agricultores beneficiários pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e de Política Agrícola. A Sedetag elaborou e encaminhou plano de trabalho e documentos necessários para firmar convênio com o Estado. Em março de 2023, Lajeado recebeu a autorização do Estado para elaboração dos Projetos Técnicos dos açudes. Em maio, os Projetos Técnicos foram aprovados pelo Estado e o município recebeu o recurso financeiro para custear as horas de uso de uma escavadeira hidráulica para realização do serviço. Os recursos do programa são oriundos do Fundo de Recursos Hídricos do RS com contrapartida do município, oriunda da Sedetag.

Conforme a engenheira agrônoma da Emater-RS, Andréia Binz Tonin, os projetos técnicos para construção dos açudes escavados para reserva de água foram elaborados pela Emater/RS - ASCAR a partir do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, incluindo o cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) e Anotação de Responsabilidade Técnica.