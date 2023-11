Autoridades usam drones para vistoriar danos no Vale do Taquari

A Subchefia de Proteção e Defesa Civil da Casa Militar do Estado coordenou uma equipe que realizou, com o apoio de drones, o levantamento fotográfico das áreas afetadas pela enchente no Vale do Taquari em oito municípios.

As imagens estão sendo utilizadas por profissionais do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Emau), da Universidade do Vale do Taquari (Univates). Elas serão usadas para a elaboração de orthomosaicos (mapa composto por diversas fotos) das áreas afetadas.

O material irá subsidiar os municípios na elaboração dos Planos de Trabalho, iniciativa que tem sido apoiada pela Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

As equipes envolvidas nas ação atuaram por cinco dias em oito municípios: Arroio do Meio, Muçum, Encantado, Lajeado, Estrela, Roca Sales, Santa Tereza e Cruzeiro do Sul, realizando sobrevoos e captação das fotografias dos conjuntos habitacionais afetados.

"Com os orthomosaicos prontos, isso permitirá aos municípios a organização dos planos de trabalho de conjuntos e a busca de verbas para reconstrução das habitações e intervenções de baixo custo, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres", explica a coordenadora do Emau, Jamile Weinzenmann. "Nos municípios que identificaram conjuntos afetados, mais de 20 áreas foram levantadas por drones pela Defesa Civil e equipes de apoio na última semana", complementou.