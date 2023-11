O plantão pediátrico do Posto 24h de Taquara, transferido para o local no mês de maio, já realizou um total de 6.966 consultas, informou a prefeitura na quarta-feira (30). Os atendimentos aconteceram entre segunda e sexta-feira, das 19h à meia-noite e, nos fins de semana, das 7h de sábado até as 7h de segunda-feira. "Isto só foi possível graças à reorganização de espaços no 24 Horas e à reorganização financeira realizada pela atual gestão de Taquara. Foram separadas três salas, sendo uma para triagem, uma para consultório e uma ampla com duas observações, posto de enfermagem e banheiro para as crianças e seus acompanhantes", destacou a prefeita Sirlei Silveira. De acordo com o diretor de Saúde, Alex Alves, sete médicos que atuam na unidade realizam os atendimentos ao público infantojuvenil.