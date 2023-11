Santo Ângelo inicia trabalhos na Avenida Getúlio Vargas

Tiveram início nesta semana, em Santo Ângelo, as obras de terraplanagem para o asfaltamento do prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, a partir da Avenida Salgado Filho, duplicando o trecho que liga o centro da cidade à ERS-344, via Perimetral Norte, e à Avenida Tarumã, Zona Norte do município.

Além da pavimentação asfáltica, o trecho com cerca de um quilômetro de extensão receberá drenagem pluvial, uma nova ciclovia com piso de asfalto, pintura de identificação e segregação por tachões e meios-fios; e área exclusiva para caminhadas.

No final da manhã da quarta-feira (1), o prefeito do município, Jacques Barbosa esteve acompanhando o andamento das obras.

O chefe do Executivo lembrou que a conclusão daquele trecho é um pleito de mais de uma década da comunidade, e é considerado uma rota alternativa estratégica para tráfego de veículos pesados em direção à ERS-344 e integra o plano de expansão urbana do município, além de proporcionar a qualificação da segurança pública com o novo perfil que as obras e investimentos darão àquela área da cidade.

A obra está orçada em cerca de R$ 1 milhão e faz parte de um pacote de R$ 5,3 milhões em pavimentação e drenagem pluvial recentemente autorizados do pelo prefeito Jacques, em trechos com mais de dois quilômetros de extensão, contemplando também ruas dos bairros São Carlos, Oliveira e Menges.

Os recursos são oriundos do Programa Avançar Cidades do Governo do Estado e contrapartida financeira do município, por meio de projetos elaborados pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Santo Ângelo.