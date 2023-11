Conselho de Educação de Erechim tem nova presidente

O Conselho Municipal de Educação de Erechim se reuniu com o intuito de eleger a presidência que atuará junto à pasta para os próximos três anos, com início do mandato em janeiro de 2024. A função será assumida pela professora Márcia Teresinha Borges, atual vice-presidente, a qual dispõe de experiência como conselheira e de educadora no âmbito da Educação Infantil..

Como órgão coligado, deliberativo e normatizador, os membros se reúnem sistematicamente para deliberar sobre as questões da área educacional, emitindo pareceres e resoluções que contém normas para as escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino. O Conselho Municipal de Ensino de Erechim auxilia integrando e assessorando os demais 32 órgãos colegiados, por meio das orientações recebidas de reuniões mensais com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme/RS).