São Leopoldo lança atividades do Mês da Consciência Negra

O município de São Leopoldo lançou na terça-feira (31), as atividades do mês da consciência negra. O tema da edição será "São Leopoldo Sem Racismo Olhar para Trás para Ressignificar o Presente e Construir o Futuro". O dia da consciência negra é celebrado no dia 20 de novembro mas a data será comemorada com ações durante os dias 18 e 19, na Praça da Biblioteca.

Segundo a chefe do Departamento de Igualdade Racial, Adriângela Cabral Jacob o município de São Leopoldo é múltiplo e diverso, contempla várias nações do batuque sul e também de candomblé. A titular da pasta afirma que a gestão está comprometida com o ressignificado dos espaços esquecidos ao longo dos anos.