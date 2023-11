Santa Maria realiza mostra de ferreomodelismo

A Associação de Ferreomodelismo de Santa Maria (AFSM), com o apoio da Prefeitura, realizará, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, a 2ª Mostra de Ferreomodelismo de Santa Maria. A iniciativa é aberta ao público e ocorrerá no salão de eventos do Arquivo Histórico Municipal, Rua Appel, 900, Bairro Fátima.

O evento objetiva divulgar o modelismo ferroviário e fazer um resgate histórico da ferrovia no Município, Estado e país através das réplicas em escala. Nesta edição, são expostas locomotivas, carros de passageiros, vagões e maquetes ferroviárias com diversas temáticas.

Além de sediar o evento, Santa Maria também recebe uma réplica da Gare da Viação Férrea. Também estarão expostas maquetes de outras estações de destaque do Rio Grande do Sul, entre elas: a estação de Diretor Pestana, estação Argemiro Dorneles, estação de Rio Pardo e estação de Bexiga (pertencente a Rio Pardo).

Nos dias 9 e 10 de novembro, a mostra estará aberta para visitação de escolas, mediante agendamento antecipado por telefone ou e-mail. No dia 9, o horário para visitação é das 14h às 17h, enquanto no dia 10, os horários para agendamentos são das 9h às 11h30min e das 14h às 17h. As escolas interessadas em organizar visitas devem realizar o agendamento prévio pelo telefone: (55) 3174-1560 ou pelo e-mail: [email protected]

No dia 11 de novembro, sábado, o horário para visitação é das 9h às 17h, aberto ao público em geral, sem a necessidade de agendamento. A iniciativa tem apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meio da Secretaria de Cultura, Arquivo Histórico Municipal e Associação dos Amigos do Arquivo Histórico Municipal (Amarqhist).

O ferreomodelismo ou ou modelismo ferroviário consiste na construção de modelos ferroviários em escala reduzida, que surgiu com a adoção massiva do transporte ferroviário. As primeiras miniaturas de trens que se tem notícia foram fabricadas por volta de 1830 por artesãos alemães. Este é um hobby que envolve várias habilidades, desde a marcenaria, a modelagem até a aplicação de sistemas de controle informatizado, que podem ser empregados pelos modelistas para confeccionar sua maquete ou material rodante.