Pelotas realiza adestramento de cães para adoção

A Prefeitura de Pelotas deu início, nesta terça-feira (31), ao adestramento de cães para adoção, com o projeto intitulado AdestraCÃO no Canil Municipal de Pelotas. O processo organizado pela Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) tem como objetivo auxiliar na metodologia utilizada pela equipe para rotinas e manejo, além de resolver problemas comportamentais dos cães e adestramento de comandos básicos, e é realizado de forma voluntária pelo adestrador Vagner Kabke.

As atividades vão seguir um plano de trabalho montado por Kabke em conjunto com a equipe do Canil, pensado a longo prazo, e acontecerão todas as terça-feiras pela manhã no espaço. Neste primeiro dia, dez cães participaram.

Para a equipe do Canil também haverá orientações, previstas no projeto elaborado pelo adestrador: identificação das deficiências do time e estrutura para melhor organização; aulas para orientação acerca do manejo dos animais; criação de protocolos para atendimento aos animais; certificação da equipe na atuação das novas rotinas; auxílio nos casos de entrada de animais em situações de resgates críticos; e organização de um grupo de cães de suporte para divulgar o trabalho realizado no Canil em escolas e demais atividades.

A fim de qualificar famílias adotantes de animais em Pelotas, o projeto também prevê aulas de orientação durante as feiras de adoção promovidas pela Secretaria de Qualidade Ambiental.