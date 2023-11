Programa estadual conclui obras em escolas de quatro municípios

O governo do Estado, por meio do Programa Lição de Casa, concluiu quatro obras e iniciou outras duas em escolas estaduais. As melhorias entregues tiveram investimentos de mais de R$ 509 mil e atendem alunos em Júlio de Castilhos, Caxias do Sul, Palmeira das Missões e Bento Gonçalves. Já os trabalhos iniciados estão ocorrendo em instituições em Cruzeiro do Sul e Sapucaia do Sul, que terão investimentos de quase R$ 680 mil. No total são quase 3,2 mil alunos beneficiados, além de professores, funcionários e comunidade escolar.

Em Bento Gonçalves, foi reformada a instalação elétrica da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Luiz Fornasier. Ao custo de R$ 291.710,77, a obra, concluída no dia 14, contou com retirada e descarte da fiação elétrica existente; adequação e aumento de carga do padrão de entrada de energia; e substituição de lâmpadas, luminárias, tomadas, disjuntores, interruptores e forros internos.

Realizada pela Analuza Construções, a reforma foi fiscalizada pela 16ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Bento Gonçalves, contemplando os 373 alunos da instituição localizada na Travessa Cuiabá, 96, bairro Botafogo.

Na sexta-feira (27), foi concluída a reforma parcial do telhado da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Cavalheiro Aristides Germani, de Caxias do Sul. Foram aplicados R$ 107.408,01 no projeto, executado pela Grafite Construções e fiscalizado pela 4ª Crop, de Caxias do Sul. A escola, localizada na rua Adelmar Faciolli, 30, bairro Rio Branco, atende 536 alunos.