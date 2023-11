Prefeitura e Enel X assinam contrato da PPP da iluminação pública de Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul e a Enel X Brasil assinaram nesta terça-feira (31) a parceria público-privada (PPP) para a gestão do parque de iluminação pública (IP) do município, a primeira PPP da cidade. A Enel X integra, em conjunto com a empresa Selt Engenharia, o consórcio Luz de Caxias do Sul.A cerimônia de assinatura contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico, do responsável pela Enel X no Brasil, Francisco Scroffa, o responsável pela Luz de Caxias, Carlos Eduardo Cardoso de Souza, dos secretários municipais de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha, e de Obras e Serviços Públicos (Smosp), Norberto Soletti, além de outras autoridade. Esta é a primeira PPP realizada em Caxias do Sul e o nono projeto de PPP de Iluminação Pública que a Enel X vai operar no Brasil.O projeto de modernização do sistema de iluminação pública de Caxias do Sul prevê que mais de 50 mil pontos de iluminação pública serão trocados por tecnologia LED, mais eficiente e econômica que as lâmpadas comuns. A PPP prevê ainda a expansão do número de pontos de iluminação no município ao longo do contrato. A expectativa é de que cerca de 32% do total de luminárias seja equipado com tecnologia de gestão remota via telecontrole, tornando ainda mais eficiente o monitoramento e a manutenção do parque de iluminação pública em pontos estratégicos.O consórcio Luz de Caxias do Sul também implantará um centro de controle para monitoramento 24 horas por dia, com atendimento por telefone e canais digitais. A meta é que as ações de modernização resultem em redução de consumo de energia do parque de IP em cerca de 54% na comparação com os padrões atuais. Também está prevista a instalação de iluminação de destaque nos principais pontos turísticos e monumentos históricos do município, além de praças e avenidas.