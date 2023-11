Uergs abre primeira seleção de doutorado

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) abre, nesta quarta-feira (1), as inscrições para doutorado profissional em Educação. As inscrições estarão abertas até 23 de novembro e devem ser realizadas pela internet. As aulas terão início no primeiro semestre de 2024.