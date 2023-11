Deputados questionam Agergs sobre aumento de pedágio da ERS-287

Os integrantes da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, apresentaram uma série de questionamentos à direção da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul sobre pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual da Concessionária Rota de Santa Maria, que explora a ERS-287. O assunto foi tratado no período dos Assuntos Gerais da reunião ordinária desta terça-feira (31), que contou com a presença da presidente da Agergs, Luciana Luso Carvalho, e de diretores de áreas técnicas da agência reguladora.

Os pedidos de recomposição tarifária, justificados por motivos extraordinários, não agradaram os deputados. Uma das solicitações, que enseja um acréscimo de R$ 27 milhões no contrato, é justificada pela concessionária pelo aumento dos insumos durante a pandemia e Guerra na Ucrânia. As diretorias técnicas da Agergs, que se posicionaram, previamente, pelo indeferimento do pedido, agora analisam as manifestações da consulta pública. Só depois disso, o processo será julgado pelo conselho superior do órgão.

O pedido mais recente é pela recomposição contratual no valor de R$ 8 milhões, por conta de "alterações no pavimento" da rodovia, que liga Tabaí a Santa Maria. Deputados de diversos partidos criticaram a pretensão da concessionária, alegando má qualidade dos serviços prestados e quebra do princípio da modicidade da tarifa.

A presidente da Agergs afirmou que a agência "não cria as políticas públicas", mas que conduz a análise dos processos de recomposição em caso de desequilíbrio contratual. Ela explicou como ocorrem as avaliações técnicas e os procedimentos de consulta que antecedem as decisões do conselho superior da agência reguladora. Luciana revelou que a Rota de Santa Maria ingressou com 12 pedidos de recomposição e que até agora o órgão deliberou sobre dois deles. Desde a assinatura do contrato, ocorrem três reajustes para reposição da inflação e duas recomposições contratuais extraordinárias.

Luciana afirmou ainda que chamou a atenção ao número de manifestações favoráveis à recomposição contratual, por conta do aumento de insumos, na audiência pública realizada em Santa Maria para tratar do tema.