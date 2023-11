Hospital de Taquari recebe R$ 5,5 mi em recursos federais

O Hospital São José, de Taquari, é um dos 18 hospitais do Vale que receberão cerca de R$ 32 milhões em verbas oriundas do Governo Federal. Para o Hospital São José, o valor é de aproximadamente R$ 5,5 milhões. É a maior verba para aquisição de equipamentos já recebida pela instituição.

O anúncio feito na segunda-feira (30) em Lajeado, e contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, do ministro da Educação, Camilo Santana, do ministro Chefe da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, do secretário da Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, entre outras autoridades.

Na lista estão equipamentos para atenção especializada para substituição e modernização do Centro Cirúrgico, modernização do Centro de Imagens e aquisição de um aparelho de ressonância magnética, compra de equipamentos para unidade de internação e pronto socorro e recursos para aquisição de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo Adulto Tipo II, em construção.

Os diretores administrativos do Hospital São José, Etiene Marques e Vinícius Lange, participaram da cerimônia de anúncio, em Lajeado. Para eles, o recurso é muito importante, e trará mais qualidade e segurança ao atendimento à saúde da população taquariense. Em 20 de outubro, os diretores administrativos do Hospital São José, acompanhados do prefeito André Brito, estiveram na Caravana Federativa, em Porto Alegre, para protocolar ofícios solicitando o repasse de recursos de projetos já cadastrados no Ministério da Saúde. No evento, eles se reuniram com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.