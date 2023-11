Viamão tem rodeio municipal neste fim de semana

O CTG Capão da Porteira realiza seu 27º Rodeio Municipal, com o apoio da Prefeitura de Viamão, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Parque de Rodeios do CTG Capão da Porteira.

As provas iniciam na sexta-feira (3), às 9h. No sábado (4), as provas iniciam às 8hNo domingo (5), a partir das 8h, ocorrem as finais. O evento também trará shows e bailes. Na sexta, o baile inicia às 23h e fica por conta de Paulinho Mocelin e Estação Fandangueira. No sábado, apresentam-se Rick Martins e Grupo Geração. No domingo, às 15h, o show fica por conta de Salada, com stand-up comedy. Às 16h, inicia a Domingueira com Jairo Terra.