Motorista da prefeitura de Taquara assume Secretaria de Obras

A Secretaria de Obras e Serviços de Taquara passou a ter um servidor de carreira no comando. Alisson Gabriel Haubert, 35 anos, é concursado desde 2018 no cargo de motorista operador e terá como diretor, também nomeado hoje, um outro colega de pasta, Diego Cassiano Ferreira. O titular da pasta foi empossado nesta nesta segunda-feira (30) pela prefeita Sirlei Silveira. Segundo a prefeita, entre os principais focos de trabalho para as próximas semanas está a resolução da alta demanda por conserto de canalizações danificadas e que acabam prejudicando as calçadas. "Também queremos dar uma atenção às estradas, especialmente as do interior, em razão dos muitos dias de chuvas e situação causada às vias", pontuou.