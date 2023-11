Alunos participam de arborização em Estância Velha

Crianças da rede municipal de ensino de Estância Velha participaram, nesta semana, do plantio de 200 árvores, como parte do projeto Árvore Segura, realizado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura (Semapa) e a RGE.

Esta iniciativa faz parte do Plano de Arborização Consciente e conta com um programa denominado "Plano A". O programa tem como objetivo envolver as crianças e a comunidades no planejamento do plantio de árvores, levando em consideração aspectos importantes como a posição do sol, a interferência da rede elétrica e a influência de diversos objetos, como floração, frutas ou sombras que as árvores podem proporcionar.

A ação começou na segunda-feira (30), realizada pelos alunos da EMEI Estância das Crianças, e EMEI Rincão dos Pequeninos. As mudas foram plantadas na Praça do Parque localizado na rua Cândido Portinari, no bairro Rincão dos Ilhéus. A equipe da RGE deu sequência ao plantio na terça-feira (31). Já na quarta-feira (1), a escola EMEF Presidente Kennedy participou da atividade.