Protetores de Taquari buscam a criação de um centro para bichos de rua

Um encontro entre representantes da Associação dos Protetores dos Animais de Taquari (APAT) e o prefeito de Taquari, André Brito, tratou da necessidade da criação do Centro de Acolhimento, Tratamento e Bem-estar Animal no município.

Atualmente, a entidade cuida de cerca 144 animais de rua, com um gasto médio de 74kg de ração diários, sem contabilizar medicamentos e tratamentos veterinários.

O projeto busca a cedência de um espaço da municipalidade para criação do abrigo. O valor inicial para a obra é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB), via Orçamento Geral da União no exercício fiscal de 2022, destinando o valor de R$ 100 mil à APAT.

Conforme prometido pelo prefeito Brito nesta segunda-feira (30), a proposta será encaminhada ao setor de engenharia do município para elaboração do projeto técnico. Após essa etapa, os demais trâmites legais serão conduzidos para criação do Centro.