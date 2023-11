São Leopoldo recebe o espetáculo teatral Entrelaços

O Teatro Municipal de São Leopoldo apresenta nesta sexta-feira (3) às 17h, o espetáculo "Entrelaços", uma comédia dirigida por Juliano Rangel. A entrada é gratuita, contando com intérprete de Libras e a classificação é a partir de 10 anos.

A peça traz ao palco uma divertida história sobre duas mulheres da terceira idade, de descendência alemã, que são vizinhas de porta, e que fazem companhia uma à outra. No elenco estão Raquel Backes e Thaís Backes. A iluminação e trilha sonora são de Maurício Fülber, a coordenação de Acessibilidade de João Caron e a direção de Arte de Vergílio Lopes.

O espetáculo é uma produção de Margaridas em Cena, Estúdio Fulber, com apoio do Estúdio Ver e financiamento do Pró-Cultura do Governo do Estado. O Teatro Municipal fica na rua Osvaldo Aranha, 934, Centro.