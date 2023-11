A prefeitura de Arroio do Meio encerrará na próxima segunda-feira (6) as inscrições para o Concurso Público para diversos cargos e do processo seletivo para Agente de Saúde ESF e Agente Epidemiológico. Informações e prazos estão no edital disponível no site arroiodomeio.rs.gov.br. Já as inscrições devem ser feitas em www.rhsconsult.com.br.