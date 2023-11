Lajeado recebe comédia no teatro nesta sexta-feira

A peça "Hermanoteu na Terra de Godah" será apresentada no Teatro da Universidade do Vale do Taquari - Univates na próxima sexta-feira (3), às 21h. A Instituição vai receber pela segunda vez o espetáculo mais conhecido da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo, que esteve na Universidade em 2014 como parte da programação de inauguração do Centro Cultural.