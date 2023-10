Santa Cruz do Sul firma contrato com BRDE para iluminação pública

A prefeitura de Santa Cruz do Sul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmaram o contrato, nesta segunda-feira (30), que marca o início dos estudos para estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) voltada à iluminação pública do município.

A modelagem para a futura concessão tem por objetivo qualificar o sistema de iluminação pública com a substituição de cerca de 22 mil pontos de luz do perímetro urbano para tecnologia LED, o que representará maior segurança aos moradores e redução dos gastos com o consumo de energia elétrica.