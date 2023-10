Farroupilha realiza pavimentação na Avenida Vêneto

A cidade de Farroupilha, na Serra, recebeu a pavimentação de uma faixa de 750 metros de extensão no bairro Nova Vicenza. Avaliada em R$ 3,4 milhões, a obra da Avenida Vêneto, foi entregue aos moradores no começo da semana com recursos próprios do município.

O projeto é importante para o turismo na cidade, salientou o prefeito Fabiano Feltrin, uma vez que a avenida Vêneto faz ligação com o Parque Santa Rita, que passou por um trabalho de desassoreamento do seu lago e agora a partir de uma licitação, terá administração da iniciativa privada para investimentos no local.

Segundo o prefeito Feltrin, a via é importante para os moradores dos bairros e para os visitantes que chegam em Farroupilha.

A nova Avenida Vêneto contou com a retirada de todo o paralelepípedo existente na via e a aplicação de um reforço na base para receber a camada asfáltica. Essas pedras agora serão reaproveitadas em outras vias do município que ainda são de chão batido.