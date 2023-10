São Sepé realiza ação em novembro para combate ao abigeato

A cidade de São Sepé, na região Central, realiza em novembro a "Operação Combate ao Abigeato", com o objetivo de implantar uma patrulha para coibir os crimes no município.

Serão repassados recursos do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central (CRPO), de Porto Alegre, para serem usados exclusivamente na operação. Também, serão organizadas reuniões com os produtores e Sindicato Rural, para apresentar o trabalho que será feito e o sargento e equipe que serão destacados para o município.

Em 2021, foi implantado no município o software "Marca e Sinal", de combate ao furto de gado, tornando São Sepé a segunda cidade no estado a adotar esse programa.

A medida é importante tanto para os criadores controlarem seus rebanhos, quanto para os órgãos de fiscalização consultarem as identificações de propriedades dos animais e principalmente na prevenção de abigeatos.

Hoje, o município de São Sepé encontra-se com todas as marcas digitalizadas e cadastradas no sistema, que contemplam as espécies: bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, equinos e muar.

Agora, o próximo passo é disponibilizar o sistema para os órgãos de segurança pública do município.

A medida foi adotada após a aprovação do Executivo de um Projeto de Lei que teve como proponente o Vereador Humberto Stoduto.