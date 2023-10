Almirante Tamandaré do Sul tem novos recursos para energia solar

O município de Almirante Tamandaré do Sul, no Norte do Estado, aprovou por unanimidade na Câmara Municipal o projeto que permite a suplementação de R$ 175 mil para a construção de uma usina de energia fotovoltaica na cidade.

O presidente da casa, vereador Elio Aires, inseriu o projeto de lei para votação na reunião ordinária de 23 de outubro. O texto recebeu o apoio e foi aprovado pelos nove vereadores. Ao enviar o projeto à apreciação, o Poder Executivo explicou que a suplementação desse valor complementa o financiamento já aprovado anteriormente. Conforme a justificativa, houve um aumento nos custos de implantação,.

Com a aprovação no Legislativo, a Prefeitura poderá encaminhar o projeto para a licitação e a contratação da empresa responsável pela instalação da usina, que ajudará na redução de gastos com energia elétrica no município e na adoção de alternativas renováveis para Almirante Tamandaré do Sul.