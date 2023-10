Empresas do Vale do Taquari terão reembolso de R$ 6 mi

Com o objetivo de apoiar a reabertura de empresas afetadas pelas enchentes que assolaram o Vale do Taquari nos últimos meses, o Sebrae RS e o Sicredi Região dos Vales lançaram, na manhã desta segunda-feira, duas linhas de reembolso. A parceria entre as duas organizações irá contemplar pequenos negócios dos municípios de Muçum, Encantado, Roca Sales e Arroio do Meio. O aporte total da iniciativa é de mais de R$ 6 milhões. O anúncio foi feito em encontro na sede do Sicredi Região dos Vales RS em Encantado.

"Os pequenos negócios desempenham um papel fundamental na economia da região. É mais um importante passo que estamos dando para a retomada das atividades das nossas empresas e da nossa comunidade", destaca a gerente regional do Sebrae RS, Liane Klein.

A primeira linha de reembolso é voltada para a aquisição, contratação de serviços de reparo ou manutenção de máquinas e equipamentos, além de reposição de mobiliários danificados. Com valor limite de R$10 mil, a linha é subsidiada em 80% do seu valor pelo Sebrae e 20% pela Sicredi Região Vales RS. A oferta da linha é combinada com uma consultoria de adequação de espaços físicos. Não poderão ser contemplados itens cobertos por seguro ou obtidos por doação.

Com limite de até R$ 4 mil, a segunda linha de reembolso é voltada exclusivamente para a aquisição de materiais de construção, sendo 50% do investimento aportado pelo Sebrae Nacional e 50% pela Sicredi Região Vales RS.

Além disso, o Sebrae RS mantém, até 7 de novembro, a oferta gratuita de uma consultoria financeira para empreendedores das categorias Microempreendedor Individual (MEI), Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). A ação pode ser realizada de forma online ou presencial e tem como entrega final um plano de ação de curto prazo para apoiar os empresários na tomada de decisão do seu empreendimento atingido pela calamidade.

As iniciativas serão viabilizadas em conformidade com a Lei Anticorrupção brasileira e dão sequência às ações feitas pelo Sebrae RS que mobilizou sua estrutura operacional desde a primeira semana do mês de setembro - período no qual a região sentiu as primeiras cheias -, colocando seus canais de relacionamento à disposição da população. O telefone 0800 570 0800 e o WhatsApp (51) 3216-5000 permanecem em funcionamento para o atendimento de todos que buscam auxílio e orientação.

"Destaco a importância desta parceria com o Sebrae para a retomada das atividades das pequenas empresas na região e também a sensibilidade da organização em priorizar esses municípios que foram fortemente impactados pela enchente", disse o diretor executivo da Sicredi Região Vales, Roberto Scorsatto.

Também nesta segunda-feira, o vice-governador Gabriel Souza representou o governo do Estado em reunião em Lajeado com ministros do governo federal e prefeitos do Vale do Taquari. sediado na Universidade do Vale do Taquari (Univates), foram anunciados repasses federais para a saúde e para a educação da região.

Além de Souza, estiveram presentes o ministro da Educação, Camilo Santana, e representantes do ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.