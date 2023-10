Gravataí recebe exposição interativa sobre o ciclo da água

O Parcão de Gravataí recebe, entre os dias 31 de outubro e 5 de novembro, uma exposição que propõe uma viagem pelo ciclo da água, por meio de instalações artísticas e óculos de realidade virtual. Essa é a proposta da exposição itinerante "Olho D'Água - Artes Líquidas e Águas Visuais", que estará no Parcão de Gravataí. O atendimento será restrito a escolas, mediante agendamento. No sábado (4) e no domingo (5), a exposição ficará aberta ao público em geral das 14h às 18h. Haverá exibição de curtas metragens ambientais, na "Mostra Cine ao Ar Livre", que acontece sábado e domingo, às 18h30min. A entrada é gratuita.

Com o tema "Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos", o projeto tem como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora. A exposição acontece em um Tech-Truck, um caminhão com uma multiplataforma digital que leva diversas ferramentas artísticas e tecnológicas para conectar o público por meio da visão, do som e do movimento, de forma a proporcionar uma experiência totalmente interativa.

O projeto já esteve em diferentes estados do Brasil, como Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo e passará, até o segundo semestre de 2024, por Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. No Rio Grande do Sul, o projeto passou também por Eldorado do Sul, Guaíba e Alvorada.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, produzida pela 3 Apitos Cultura e tem patrocínio da Ambiental Metrosul. O apoio local é da Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer; e Prefeitura de Gravataí.

"A expectativa é manter o sucesso que tivemos nas outras regiões e atender um público diverso, com uma abordagem acessível e atrativa para dialogar com crianças e adultos sobre a temática do meio ambiente e da preservação dos recursos hídricos", afirma Guilherme Mello, um dos coordenadores do projeto.

Para o diretor-presidente da Ambiental Metrosul, Angelo Mendes, muito satisfaz apoiar projetos ligados diretamente ao propósito da empresa e que estimulem a conscientização acerca de temas relacionados ao meio ambiente. "A água representa vida e, por meio da nossa atuação na região metropolitana de Porto Alegre, dando o tratamento adequado para o esgoto, além de levar mais saúde e dignidade para milhares de famílias, contribuímos, diariamente para a recuperação e preservação dos nossos mananciais", ressalta.

Compõe o projeto a exibição dos filmes da "Mostra Cine ao Ar Livre". A curadoria é da ONG Ecofalante, iniciativa que atua nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade. Após as sessões, haverá ainda uma roda de conversa. Todas as atividades são gratuitas. "Cada sessão contará com exibições de filmes que irão levar aos espectadores questões sobre preservação ambiental e sustentabilidade, de uma maneira lúdica e atrativa para todas as idades", diz Leonardo Magnin, que também coordena o projeto.