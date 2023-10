São Gabriel lança edital para incentivo ao primeiro emprego

A Prefeitura de São Gabriel lançou edital para selecionar empresas interessadas em oferecer emprego a pessoas na faixa dos 16 aos 24 anos que ainda não tiveram vínculo empregatício. Trata-se de nova fase do Programa Primeira Oportunidade, lançado este ano para facilitar o ingresso de jovens da cidade ao mercado de trabalho. O projeto prevê que a prefeitura custeará 50% da remuneração de cada trabalhador durante seis meses. O restante é desembolsado pelo empregador.

Como se trata de um projeto-piloto, serão oferecidas inicialmente 20 vagas. Cada empresa inscrita precisará informar o número de vagas oferecidas no programa e atestar que não diminuiu cargos nos três meses anteriores. O objetivo da iniciativa é qualificar a mão de obra da cidade e fazer com que os jovens sejam absorvidos pela empresa após o período do programa.

"Nosso objetivo vai muito além de oferecer um emprego e renda aos nossos jovens. Queremos que eles se qualifiquem para o mercado de trabalho e se preparem para futuros desafios na vida. O primeiro emprego é sempre um passo muito importante para o futuro de cada um de nós", destaca o prefeito Lucas Menezes.

As empresas devem fazer a inscrição na Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, na rua Júlio de Castilhos, 46. Após a definição das empresas e vagas oferecidas, serão abertas as inscrições para os jovens interessados que se enquadram nos requisitos do Primeira Oportunidade. A seleção será feita no Sine do município. O edital pode ser conferido em www.saogabriel.rs.gov.br/licitacoes, na aba Chamada Pública.