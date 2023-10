Caxias do Sul abre inscrições para concurso público

A Prefeitura de Caxias do Sul abriu inscrições para o Concurso Público nº 03/2023. O certame contempla os cargos Analista de Sistemas, Arquivista, Auditor-fiscal da Receita Municipal, Professor de Arte, Técnico Agrícola, Tradutor e Intérprete de Libras e Médico nas especialidades: Cirurgião Plástico, Coloproctologista, Dermatologista, Ginecologista e Obstetra, Neurologista Pediatra, Psiquiatra, Psiquiatra da Infância e da Adolescência, Reumatologista e Estratégia de Saúde da Família. São 15 vagas, sendo uma para PCD e uma para afrodescendente, além da formação de Cadastro de Reserva. As inscrições seguem até as 23h59min de 19 de novembro.

Os salários variam entre R$ 3.195,03 e R$ 16.623,67 para cargas horárias entre 12 e 40 horas semanais. Entre os benefícios, é concedido o auxílio-alimentação no valor de R$ 771,54. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para os cargos que exigem ensino médio e R$ 130,00 para os cargos de ensino superior. O candidato cadastrado no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e a pessoa que se submeteu à coleta de sangue, no mínimo 2 (duas) vezes, nos últimos 12 (doze) meses, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme disposto no edital de abertura, até o dia 03 de novembro de 2023.

Durante a validade do concurso, será assegurado o percentual de 12% aos candidatos com deficiência e 10% aos candidatos afrodescendentes. Caso o candidato queira concorrer a uma dessas vagas, deverá assinalar a opção desejada no ato da inscrição e observar as demais orientações contidas no edital.

O edital completo do concurso está disponível nos sites www.legalleconcursos.com.br e www.caxias.rs.gov.br, no link "Concursos" ou no saguão do Centro Administrativo Municipal (rua Alfredo Chaves, 1333). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0800 818 0001, junto à Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda.