Santa Clara do Sul faz parceria para castração de animais

A prefeitura de Santa Clara do Sul iniciou o Programa Melhores Amigos, em parceria com a Clínica 4 Patas, de Venâncio Aires. O objetivo é realizar gratuitamente a castração de cadelas e gatas para controle de animais no município.

Além da castração gratuita, estão sendo confeccionadas roupinhas pós-operatórias para os pets beneficiados, em colaboração com o Rotary Santa Clara. Desde o mês de setembro, já foram realizadas 18 cirurgias de esterilização.

Para participar, é necessário ser tutor ou responsável de cadelas ou gatas com mais de 6 meses de idade e até 20kg de peso - o programa atende apenas fêmeas. A inscrição pode ser realizada através do protocolo online disponível no site www.santaclaradosul.rs.gov.br ou presencialmente, no Centro Administrativo.

Os documentos necessários são RG e CPF do tutor, comprovante de residência (exclusivamente para moradores de Santa Clara do Sul), cartão SUS e uma foto do animal. Portadores do CadÚnico têm prioridade na inscrição, assim como animais de rua que tenham um tutor responsável até o período de retirada dos pontos.

Para maiores informações, entre em contato com o Departamento do Meio Ambiente pelo fone/WhatsApp (51) 9975-3574 presencialmente na Prefeitura.