Seminário de Educação Socioambiental abordará mortandade de Peixes no Rio dos Sinos

Na quarta-feira (1), das 9h às 12h, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) de São Leopoldo realizará o Seminário de Educação Socioambiental: 17 Anos da Mortandade de Peixes no Rio dos Sinos, na Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo, na Rua Independência, 66, Centro. O objetivo do seminário é fazer um resgate histórico do desastre ocorrido em outubro de 2006, quando o Rio dos Sinos sofreu a maior mortandade de peixes já registrada no Rio Grande do Sul. Serão apresentadas as ações realizadas após o desastre ocorrido em 2006 e o planejamento para o futuro.