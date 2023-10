Feira de empregos em Gravataí oferece 300 postos

Com 300 vagas de emprego, a Prefeitura de Gravataí realiza, nesta terça-feira (31), a terceira edição da Feira da Empregabilidade. Serão 22 empregadores e empresas de Recursos Humanos para receber os candidatos no Parque dos Anjos, das 9h às 17h, no salão da Igreja Cristo Rei, na avenida Antônio Gomes Corrêa, 245. Os salários das vagas oferecidas variam, em média, de R$ 2 mil a R$ 3 mil, mas há remunerações menores e maiores. Na edição anterior, em julho, mais de mil pessoas se apresentaram em busca das oportunidades oferecidas.

No evento desta terça-feira, a distribuição de fichas para encaminhamento às empresas ocorrerá até as 14h, com atendimento prioritário para pessoas com deficiência. A recomendação é que cada interessado leve seu currículo pronto para a feira. Quem precisar de ajuda deve ir ao setor de Promoção Social da prefeitura, na avenida Ely Corrêa, 675.

"A Feira da Empregabilidade aproxima empresas de quem busca uma oportunidade de trabalho. O número de vagas reflete o bom momento de Gravataí, onde as empresas encontram um ambiente cada vez mais favorável para seus negócios. Estamos trabalhando em uma série de ações de desenvolvimento econômico, gerando mais emprego e renda", afirmou o prefeito Luiz Zaffalon.

Durante a Feira da Empregabilidade, outros serviços serão oferecidos no local, entre eles a confecção da Carteira de Trabalho. Além disso, haverá um serviço da rouparia com o cabide solidário, que disponibilizará peças de roupas para serem doadas aos candidatos. O telefone para informações é o (51) 3600-7257.