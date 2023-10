EGR realiza obras viárias no Vale do Taquari

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está executando obras e intervenções em dez estradas nesta semana, com destaque para o Vale do Taquari. As operações exigem a máxima atenção dos motoristas e pedestres.

Entre a segunda (30) e sexta-feira (3), as equipes técnicas atuarão em diversas frentes de trabalho. No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na construção da rotatória do quilômetro 29, em Lajeado. Na região, haverá serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 90 ao 120, entre Muçum e Guaporé; na ERS-130, do quilômetro 82 ao 82,5 em Arroio do Meio; na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia e na RSC-453, do quilômetro 40 ao 50, entre Estrela e Teutônia. Também na RSC-453 ocorrerá pintura do quilômetro 24 ao 27,7, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

Em outras regiões, as ações também incluem a construção do viaduto em Gramado, implantação de sinalização viária na Serra, na região do Sinos e na região Norte, e execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e tapa buracos nos demais pontos do estado.

Em virtude da ação de maquinários e da constante presença de trabalhadores na pista, é crucial que os usuários redobrem a atenção e sigam as sinalizações indicativas das placas, além das orientações das equipes. A execução das obras pode eventualmente ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia-pista e tráfego intercalado.

A EGR informa, ainda, que a programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis. Por isso, é importante ficar atento e estar preparado para qualquer eventual alteração nas estradas.