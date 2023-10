Pavimentação de trecho entre Gramado e Três Coroas é entregue

O prefeito de Gramado Nestor Tissot participou do ato de inauguração da pavimentação do trecho que liga Gramado a Três Coroas, via Serra Grande. A obra faz parte de um projeto para ligação de Gramado, Três Coroas e Igrejinha, em que cada município realizou uma parte das obras, garantindo mais uma via alternativa de mobilidade urbana.

O asfalto contempla cerca de dois quilômetros, realizado com recursos federais e contrapartida dos municípios. "Vai ser uma estrada importante e por isso destinei essa emenda", disse o senador. Para o prefeito, a melhoria simboliza mais qualidade de vida aos gramadenses. "Estamos garantindo mais mobilidade urbana e bem-estar", disse. A cerimônia de inauguração aconteceu contou com a participação do subprefeito da Várzea Grande Carlos Foss, o secretário de Obras e Serviços Urbanos Rafael Ronsoni, o secretário de Esporte e Lazer Lucas Roldo e o coordenador das agroindústrias Eliezer Nascimento.