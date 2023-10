Programado para novembro, Santa Summit vai unir startups, empresas e universidades em Santa Maria

O polo educacional e o ecossistema de Santa Maria estão próximos de serem impulsionados por meio do Santa Summit, nos dias 24 e 25 de novembro, no Mercado da Vila Belga. Durante os dois dias, startups, pequenas e microempresas e instituições de ensino superior vão ocupar os quatro andares com muitas oportunidades. Na cerimônia de lançamento, no 4º Espaço Educar para Empreender, que foi realizado no Centro de Eventos do Park Hotel Morotin, foram apresentados os primeiros detalhes da programação, como alguns dos palestrantes já confirmados.

Entre eles, estão a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Simone Stülp; o comunicador Luciano Potter e o fundador do Yours Bank, Felipe Diesel. Conforme o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, o evento deverá ser uma chance de transformação para os participantes: "O que buscamos é o aprendizado compartilhado onde cada um vai poder expor o que sabe e também suas dúvidas. Assim, todos os partícipes sairão com novos conhecimentos", disse.

Dentre as instituições de ensino que devem estar presentes, estão a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e a Universidade Franciscana (UFN), que esteve representada no lançamento pela reitora Irani Rupolo. Segundo ela, o Summit será um dos momentos em que Santa Maria vai mostrar o que tem de bom.

"Precisamos derrubar os muros que nos impedem de crescer, o muro da indiferença, da invisibilidade. O melhor do Summit é ser feito coletivamente, por pessoas e por ideais. Às vezes, o que menos importa é o que estamos expondo, e, sim, quem somos, como nos conectamos. Esse é o meu desejo para o Santa Summit", comentou ela, que também é presidente do Conselho Superior da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria.