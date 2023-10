Quinta unidade do Tudo Fácil no Interior é aberta em Pelotas

O governador Eduardo Leite, acompanhado da titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, inaugurou, em Pelotas, a quinta unidade do Tudo Fácil no interior do Estado. Localizada no shopping POP Center (rua Professor Doutor Araújo, 14, Centro), o local oferecerá para população cerca de 90 serviços presenciais e 740 digitais, tais como solicitação da carteira de identidade e serviços do DetranRS, IPE Saúde e IPE Prev. A unidade tem 19 guichês de atendimento e 39 profissionais terceirizados.

Leite lembrou que na maior parte dos 25 anos de história do Tudo Fácil, ele só estava em Porto Alegre. "Mas as pessoas vivem distribuídas em todo o Estado. Por isso, decidimos levar esse serviço ao interior, além de modernizá-lo. Queremos aproveitar essa loja de serviços do Estado para fazer o chamado letramento digital: ensinar às pessoas como elas podem buscar os serviços pelas plataformas digitais. Somos tricampeões nacionais em serviços digitais e isso não é pouca coisa", ressaltou.

O Estado investiu R$ 714 mil para estruturar o Tudo Fácil Pelotas. O valor contempla mobiliário, marcenaria e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), além da rede lógica e elétrica fornecida pela Procergs. O Pop Center, por sua vez, contribuiu com a execução da obra civil, que compreende o espaço físico e todos os projetos complementares, como hidrossanitário, elétrico, de combate a incêndios, de acessibilidade e de climatização.

O Tudo Fácil Pelotas deve atender moradores de outros municípios da região Sul, como Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Cristal, Morro Redondo, Pedro Osório, São Lourenço do Sul e Turuçu, beneficiando quase um milhão de pessoas.