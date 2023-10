Santa Casa de Rio Grande inaugura Centro de Diagnóstico por Imagem

O novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) da Santa Casa de Rio Grande foi inaugurado em uma solenidade que contou com a presença do governador Eduardo Leite, no fim da semana passada. Foram aplicados R$ 1,3 milhão na reforma completa das instalações do CDI e R$ 2,5 milhões para aquisição de um tomógrafo e um mamógrafo. Mais R$ 2,6 milhões permitiram a compra de uma série de equipamentos para o CDI e outras áreas da Santa Casa, como gerador, raio X digital, macas, poltronas para quimioterapia, computadores e outros mobiliários.

A obra faz parte de uma série de ampliações viabilizadas com investimentos do Estado na instituição, que recebeu cerca de R$ 20 milhões do programa Avançar na Saúde. "Além de recursos para a reforma nas instalações, investimos na compra de equipamentos essenciais para a Santa Casa de Rio Grande, como os de tomografia, mamografia e raio X", destacou Leite.

O CDI proporcionará diagnósticos rápidos, precisos e seguros, com foco especial no atendimento das áreas de cardiologia e oncologia. Além disso, serão disponibilizados exames de ecografia, ultrassonografia e radiografias, juntamente com serviços de telerradiologia 24 horas.

O Estado está investindo R$ 10,1 milhões em obras que estão em curso no centro cirúrgico e nas unidades de oncologia e hemodinâmica da Santa Casa e R$ 2,3 milhões para a implantação de um novo Centro Materno-Infantil e do Ambulatório de Saúde da Mulher, além de R$ 908 mil para troca de elevador e reformas referentes à prevenção de incêndio.

A Associação de Caridade da Santa Casa de Rio Grande foi fundada em 1835. Ao todo, são 300 leitos e mais de mil colaboradores diretos. O hospital oferece, via Sistema Único de Saúde (SUS), atendimentos ambulatoriais e/ou internação nas áreas de cirurgia geral, clínica médica, cardiologia, oncologia, neurologia, obstetrícia, neurologia, psiquiatria, nefrologia, oftalmologia e buco-maxilo-facial, além de exames de imagem como ultrassonografia, raio X, tomografia computadorizada e ressonância magnética.