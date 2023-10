Prefeitura anuncia nova sede para a Secretaria de Educação de Esteio

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, assinou a ordem de início das obras para construção da nova sede da Secretaria Municipal da Educação. A estrutura administrativa da pasta que gerencia toda a rede de escolas do município e o Polo UAB será na rua Maurício Cardoso, ao lado do Paço Municipal Clodovino Soares. O projeto terá investimento de pouco mais de R$ 3 milhões.

A nova sede da pasta será dividida em dois prédios em um terreno adquirido pelo município junto ao Banrisul. Uma estrutura já existente, onde funcionava a Nazionale Construtora e Incorporadora, com 291 metros quadrados, será totalmente reformada, com adequações de salas e instalações de novas redes elétricas, hidráulicas e de redes lógicas e colocação de novos pisos e revestimentos nas paredes, entre outras intervenções.

Além desta revitalização, será construído um novo prédio, com dois pavimentos, com área total de 590 metros quadrados, e um refeitório de 291 metros quadrados. Toda a administração da Secretaria de Educação, que hoje se encontra em um prédio no Centro e em outro no bairro Parque Amador, será centralizada no novo espaço, inclusive a Central de Vagas.

Para a execução dos serviços, estão sendo retiradas 10 árvores do terreno. De acordo com a Unidade de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, todas as plantas a serem suplantadas são espécies exóticas, como figo de jardim e canela, que não se adéquam a ambientes urbanos por trazerem prejuízos a estruturas de prédios e a redes elétricas, por exemplo. Como compensação ambiental, a prefeitura fará o plantio de 16 árvores nativas.