Ações elevam o número de usuários aos ônibus de Canoas

Entre os dias 3 e 18 de outubro, 64.299 passageiros se beneficiaram com o Vai de Bus, programa lançado pela prefeitura de Canoas que reduz pela metade o valor da passagem nos horários considerados "entre picos", ou seja, de menor circulação de passageiros. Os intervalos usados para essa modalidade são de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Os números contabilizados neste período de 15 dias representam um aumento de 8,61% em comparação com o mesmo período e horário de setembro. Isso representa, na prática, 8.925 cidadãos a mais utilizando o transporte público coletivo da cidade, segundo os dados repassados pela concessionária prestadora do serviço à Diretoria de Transportes da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade.

O Vai de Bus entrou em vigor em 3 de outubro e tem validade de três meses. A redução de 50% no valor da passagem é válida para os usuários que efetuarem pagamento através do sistema de bilhetagem eletrônica, com o cartão TEU, na modalidade antecipada. Do total de R$ 4,80, a metade o passageiro acaba pagando no ato, e o restante é repassado pela prefeitura à empresa.

Ainda segundo o prefeito, Jairo Jorge o próximo passo será o lançamento da linha C2 Circular dos Shoppings, que ligará os lados opostos da cidade. Opção ao C1 (Circular dos hospitais), o novo itinerário atenderia tanto a região oeste quanto a leste, passando em frente aos dois importantes shoppings da cidade. A proposta da C2 Shoppings tornaria mais fácil a mobilidade para os moradores acessarem esses centros comerciais. A ideia deve ser colocada em prática pela Sogal no mês de novembro.

Outra ação para incentivar o uso do transporte público, o projeto Corujão entrou em operação na semana passada. São duas linhas de ônibus que circulam a partir do final da noite de sexta-feira e nas madrugadas de sábado e domingo. A avaliação dos primeiros dias foi positiva por conta da prefeitura.

Em relação ao preço da passagem, o valor atual de R$ 4,80 está mantido para este ano, sem nenhum repasse de reajuste aos passageiros. O município assumiu o pagamento de um subsídio de R$ 0,15 à concessionária, a fim de garantir a modicidade tarifária aos cidadãos e o acesso da população.