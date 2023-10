Centro de Convivência é inaugurado em Santo Ângelo

O Centro Popular de Convivência de Santo Ângelo foi inaugurado no fim da semana passada. O espaço servirá para acolher os grupos que integram os programas sociais do município voltados para a atenção da família e a prevenção de pessoas em situação de risco social. O recurso investido foi de R$ 541.6, oriundo do Ministério da Cidadania.

O prefeito Jacques Barbosa lembrou da valorização e dos investimentos feitos para fortalecer os laços familiares e comunitários. Ressaltou que as obras para o setor somam mais de R$ 1 milhão, com as construções dos núcleos comunitários dos bairros Indubras e Rogowski e o Centro de Convivência. E projetou ainda, para breve, a inauguração do novo Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) do bairro Menges, o processo de licitação do Núcleo Comunitário do bairro José Alcebíades de Oliveira e da elaboração do projeto para o bairro Haller.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Adolar Queiroz, lembrou que no novo espaço serão atendidas crianças, adolescentes, mulheres e idosos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que frequentam os grupos assistidos pela secretaria. A ideia é melhorar essa abordagem junto aos pacientes.