Capão da Canoa lança aplicativo voltado ao turismo

Foi lançado, na semana passada, o aplicativo Turismo Capão. O ato contou com a presença de autoridades e ocorreu no Auditório Municipal. O app funciona como um guia turístico virtual, que disponibiliza a localização e demais informações sobre pontos turísticos, belezas naturais, comércios e serviços, hospedagens, imóveis, locais para lazer e eventos.

Os usuários podem baixar o aplicativo gratuitamente e adicionar o seu ponto de comércio ou serviço para ser divulgado, criando um login e clicando no botão de adicionar. O app pode ser personalizado, com tradutor, tamanho e tipo da fonte, modo claro/escuro e cor da interface personalizável e está disponível para download na Google Play e App Store.

Segundo o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o aplicativo é mais uma novidade turística do município. "Estamos sempre buscando integrar a tecnologia nas nossas atividades, para aproximar as potencialidades do nosso município para as pessoas", disse.