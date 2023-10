Dez linhas de ônibus terão novos veículos em Caxias

Os usuários de dez linhas do transporte público coletivo de Caxias do Sul têm à disposição novos ônibus recém adquiridos pela concessionária responsável pela prestação do serviço. Estes foram entregues sistematicamente nas últimas duas semanas em cerimônias simbólicas nos próprios bairros em que os veículos atuam, na presença de representantes da comunidade, da concessionária e da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

Os novos modelos têm quase 13 metros de comprimento com três portas laterais e elevador na porta central. A configuração instalada possui 41 poltronas estofadas com tomadas USB e a tecnologia de baixa emissão de poluentes. Os veículos já estão circulando na frota da empresa que, com a aquisição, passa a operar um total de 231 ônibus no sistema do transporte público de Caxias do Sul.