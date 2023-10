Empreendedoras do Vale do Caí promovem ação em alusão ao Outubro Rosa

Empreendedoras do braço feminino da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de São Sebastião do Caí (ACIS Caí) realizaram um grande evento alusivo ao Outubro Rosa. O evento foi coordenado pela gestora do núcleo feminino da ACIS, Ângela Schlickmann e contou com a participação do presidente Thomas Oderich, que fez a abertura do evento junto das demais integrantes da diretoria da ACIS que é quase que inteiramente formada por mulheres, as empresárias Karin Oderich, Ana Taís Ledur e Lígia Poersch.

O objetivo principal do evento que reuniu 64 pessoas, foi abordar a doença e como ela impacta na vida de todos, inclusive familiares e amigos. Além disso, como alimentação e o nosso estilo de vida vão impactar em todo esse processo.

Após a palestra aconteceu um desfile de moda com os modelos confeccionados pelas oficineiras, coordenadas pela voluntária Gorete Roveda, seguido de uma apresentação da cantora Luanah Rosa. As palestrantes da noite no evento foram a Psicóloga Magali Gegler e a Nutricionista Maitê de Magalhães Hartmann.