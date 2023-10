São Leopoldo realiza capacitação em obstetrícia

O município de São Leopoldo, localizado na Região Metropolitana, realizou a primeira atividade de capacitação sobre Classificação de Risco em Obstetrícia. A Tele UTI Obstétrica é um projeto de teleconsultoria do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), para apoiar as equipes de profissionais de saúde que atuam na assistência obstétrica e hospitalar no acompanhamento de casos de gestação de alto risco.

O projeto engloba um curso de 30 horas para as equipes assistenciais, capacitações e interconsultas com as equipes para discussão de casos. Quarenta profissionais do Centenário serão capacitados ao longo do projeto que prevê, ainda um encontro presencial com atividades práticas dentro do hospital.

A Tele UTI Obstétrica visa possibilitar aos profissionais de saúde uma segunda opinião médica e criar soluções inovadoras para os casos em acompanhamento, além de oferecer operação remota de equipamentos de diagnóstico por imagem, por exemplo tomografia e ressonância magnética, e a telerregulação de casos de urgência e emergência. A teleconsultoria será realizada por especialistas de diferentes áreas, como medicina, enfermagem, nutrição, psicologia e fisioterapia, por meio de reuniões semanais para discussão de casos clínicos, além de 30 aulas assíncronas via plataforma de telemedicina da USP e treinamento presencial de habilidades e competências para enfrentamento da mortalidade.