Cinco municípios da Costa Doce assinam aditivo com a Corsan

A Corsan, controlada pela Aegea, assinou na manhã desta quinta-feira (26) com cinco prefeituras da região da Costa Doce gaúcha o aditivo contratual que adequa a prestação de serviços de saneamento básico nos municípios às exigências do Marco Legal do setor. Com a formalização do contrato de concessão, os prefeitos de Arambaré, Barra do Ribeiro, Cerro Grande do Sul, Guaíba e Tapes garantem aos seus municípios o aporte total de R$ 260,5 milhões em investimentos para atingir a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário até 2033, obrigação municipal definida por lei.

O contrato inclui, além da extensão do prazo da prestação de serviços da Corsan até 2062, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Foram detalhados os investimentos em cada cidade. Arambaré receberá R$ 52,5 milhões;

Barra do Ribeiro, R$ 35 milhões; Cerro Grande do Sul, R$ 11 milhões; Guaíba, R$ 107 milhões e Tapes, R$ 55 milhões.

Segundo o diretor de Relações Institucionais da Aegea no Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, os investimentos são a ferramenta "através da qual o poder público municipal vai entregar à população uma nova infraestrutura e performance de serviços", conforme a avaliação dele. Em comum, os municípios gaúchos têm o desafio de superar a baixa cobertura de coleta e tratamento de esgoto para 90% em 2033, cumprindo o que determina a legislação do setor.