Estação ferroviária de Santa Rosa vai ganhar nova utilidade

A prefeitura apresentou, nesta quinta-feira (26), o projeto arquitetônico e de interiores para a reforma da antiga estação ferroviária do município, localizada na avenida Rio Branco, no Centro. O estudo prevê a revitalização e modernização do prédio que abrigava a estação, o museu municipal e seu entorno. Esta é uma ação realizada em parceria pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia com a Secretaria de Planejamento e Habitação.

As obras serão realizadas aos moldes de outros espaços públicos que também foram revitalizados e que hoje, são referência no mundo todo, como Puerto Madero em Buenos Aires, Cais Embarcadero em Porto Alegre e a Estação Gastronômica Gare, em Passo Fundo. O objetivo é reformar este ponto tão importante do município e transformá-lo em um local de encontro para as famílias.

"Requalificar a antiga estação de trem em Santa Rosa foi um desafio estimulante, pois sabemos o quanto Santa Rosa merece espaços públicos de qualidade como esse. Através do projeto, reforçamos a conexão histórica com o local e criamos novos ambientes integrados com a edificação e seu entorno. Acreditamos que esta estratégia irá resultar em um novo valor cultural para o local e ganhos para o público", destacou Eduardo Beltrame, representante da empresa que fez o projeto. A intenção é preservar a identidade histórica do local, mantendo as estruturas de fundação existentes, enquanto proporciona uma renovação completa do interior e das áreas externas, criando um ambiente convidativo e um espaço gastronômico para os cidadãos.

O prefeito Anderson Mantei ressaltou que esta será uma das obras que vai impactar diretamente na qualidade de vida da população, "Nossa cidade tem passado por inúmeras transformações e melhorias. São centenas de obras para a mobilidade urbana, educação, esporte, segurança e a cultura e o lazer também estão sendo contemplados. Vai ser mais um ponto de encontro para as famílias confraternizarem e de valorização dos espaços públicos", disse.

O projeto prevê ainda, a instalação de uma passarela de vidro de alta espessura sob os trilhos, para permitir a caminhada sobre eles, mantendo a visibilidade da estrutura ferroviária. Após os trilhos, será construído um deck de madeira resistente às condições climáticas e nas laterais, serão destinadas áreas para crianças, com pisos emborrachados coloridos e equipamentos infantis. Todas as medidas de segurança e regulamentações serão seguidas, garantindo um ambiente confortável e funcional para a comunidade.