Centro de pesquisa da proteína animal em Venâncio Aires aguarda por recursos

O prefeito Jarbas da Rosa e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Venâncio Aires, Nelsoir Battisti, visitaram, nesta semana, a obra do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Produção de Proteína Animal de Venâncio Aires. Concluída em setembro, o município agora projeta os próximos passos para colocar em prática mais um ambiente de estudos e inovação na área agrícola. A prefeitura busca a liberação de repasses de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que totalizam R$ 120 mil, para a compra de equipamentos.

A obra está localizada na antiga área da Fundação Ambiental de Venâncio Aires (Favan), em Linha Ponte Queimada, às margens da RSC-287. "A estrutura está finalizada, porém precisamos que o Ministério nos encaminhe os recursos necessários para colocá-la em funcionamento. Nosso convênio com a União se encerra em março de 2024", afirma Battisti.

Com área de 312 metros quadrados e orçado em R$ 830 mil, o empreendimento deve abrigar cursos e pesquisas que auxiliem no desenvolvimento de produções como leite, gado de corte, aves, suínos, ovinos, peixes e mel. "Neste espaço de ensino e capacitação, nossa expectativa é que, a partir do CVT, possamos transformar a proteína animal em um produto com ainda mais valor agregado, trazendo mais renda para quem produz", destaca o secretário.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa acrescenta que, enquanto a estrutura é finalizada para operação, o município do Vale do Rio Pardo busca parceria com as universidades da região para melhor utilização do espaço. "Estamos abertos para desenvolver parcerias naquele local, seja com o Poder Público, iniciativa privada ou universidades. O importante é fomentar a inovação na área da proteína animal e não deixar esse ambiente subutilizado como acontece em outros municípios", finaliza.