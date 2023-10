Equipe da UPA de Santa Maria é premiada por projeto de criação de material visual

A Unidade de Pronto Atendimento de Santa Maria (UPA 24h) ganhou o primeiro lugar na categoria "material visual sobre sepse destinado à população" no Concurso Cultural do projeto Sepse nas UPAS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Sírio-Libanês, que possui unidades em São Paulo e Brasília. O prêmio reconhece ações de divulgação sobre a doença para a população e profissionais de saúde.

O trabalho, que explica sobre a sepse e o processo de atendimento da doença na instituição, concorreu com iniciativas das unidades de pronto-atendimento de todo o país. A proposta premiada da UPA de Santa Maria foi um infográfico informativo sobre o que é a sepse e como funciona o processo de atendimento e tratamento dos pacientes diagnosticados na unidade.

O material está disponível na recepção e conta com um QR Code, que dá acesso a mais informações e incentiva o compartilhamento dos dados. Entre os critérios levados em consideração para o prêmio, estão a linguagem acessível, a disposição de imagens e textos e a exposição em um local de fácil acesso aos usuários da unidade de saúde.

"Nossa ideia veio a partir da realidade da população, em que a maioria possui celular e, frequentemente, acessa aquilo que lhe chama a atenção pela forma clara, esclarecedora e lúdica de aprendizado. Então, surgiu a ideia do painel de divulgação do que é a sepse e o que podemos fazer para evitar suas complicações. Essas informações, através do QR Code, com atualizações constantes pela equipe condutora do projeto, possibilitam a ampliação do conhecimento e incentivam o compartilhamento dessas informações", explica o responsável técnico pela enfermagem da UPA 24h de Santa Maria e líder do projeto, Michel Finger Schmidt.

O concurso faz parte das etapas finais do projeto e mobiliza os profissionais que atuam na linha de frente para disseminar o conhecimento sobre a doença, em especial para as pessoas que procuram os serviços de saúde. A premiação do concurso será realizada no dia 30 de novembro, em São Paulo, com a entrega do troféu aos representantes das unidades de saúde vencedoras em cada categoria.