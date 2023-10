Sonho de Natal de Canela inicia 36º edição nesta sexta-feira

As festividades da 36ª edição do Sonho de Natal de Canela iniciam nesta sexta-feira (27). Serão 80 dias de espetáculos, com mais de 150 apresentações, todas elas gratuitas ao público. O primeiro ato será a ornamentação dos pinheirinhos de Natal, na rua Júlio de Castilhos e na avenida Osvaldo Aranha, evento que ocorre das 14h às 18h.

O tradicional festival acontece desde 1988, atraindo os gaúchos e os turistas de todos os lugares para a região da Serra. Nessa edição, a expectativa de público gira em torno de 2 milhões de pessoas durante o período. Segundo o secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira, há um inventário turístico feito em Canela e outro realizado pelo Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Rio Grande do Sul (Sindetur), cujos os dados apontam que em 2022 e no primeiro semestre de 2023, 56% dos turistas que buscam o destino são gaúchos." O Sonho de Natal é um evento consolidado a nível nacional e, atualmente, é o principal da cidade", afirma.

Em termos de espetáculos se destacam no primeiro final de semana dessa edição a Casa do Papai Noel, que estará aberta ao público no sábado (28) e domingo (29), na Praça João Correia, das 14h às 21h. A apresentação das Estátuas Humanas - Uma Performance do Amor de Cristo ocorre no sábado em frente a Catedral de Pedra, às 17h30 e o show de Rafa Schuler e Christmas In Concert, reunindo um trio de músicos com guitarra, contrabaixo e bateria acontece no Multipalco às 20h30.

Um dos momentos mais esperados pelo público é a descida de rapel do Papai Noel do topo da Catedral de Pedra, um dos símbolos da cidade. A apresentação ocorre diariamente, a partir do dia 10 de novembro, às 21h, quando também será feita uma projeção na igreja com símbolos de Natal.

O Sonho de Natal de Canela mantém para esse ano o caráter solidário. Segundo Gilmar Ferreira, foi feita uma mudança esse ano para beneficiar mais crianças. Em outros anos, alguns jovens eram contemplados pelas cartinhas do Papai Noel, outras ficavam sem presente. Foi então que surgiu a ideia para criar um mecanismo solidário, que converte a doação de brinquedos novos em ingressos para os espetáculos da cidade. A ideia, segundo o secretário, é que os presentes sejam distribuídos de forma mais equânime.

Os ingressos entregues aos visitantes através do método solidário servem apenas para os shows que ocorrem aos sábados no, Multipalco às 20h30. São apenas 300 vouchers por espetáculo. A troca deverá ser feita na Casa do Papai Noel, que funciona junto a Central de Atendimento ao Turista na praça João Correa. Podem ser feitas até cinco trocas por CPF.