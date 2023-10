Hospital de Teutônia é o primeiro a ingressar em hub

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates) e o Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia, assinaram um contrato de parceria externa que marca o início do Hub Tecno Saúde do Tecnovates. A colaboração entre as instituições foi oficializada durante a reunião mensal do Conselho de Administração da Associação Beneficente Ouro Branco (ABOB) com a diretoria executiva da casa de saúde.