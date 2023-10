Magia de Natal, em Nova Petrópolis, terá atrações até 7 de janeiro

A partir desta sexta-feira (27), o clima natalino vai tomar conta de Nova Petrópolis. Isso porque inicia mais uma edição da Magia do Natal. A solenidade de estreia da programação reunirá uma série de atrações especiais na Rua Coberta e na Praça das Flores.

O primeiro dia da Magia do Natal terá início às 19h30, com a cerimônia de abertura oficial do evento. Na sequência, o público e as autoridades acompanharão a chegada do Papai Noel oficial de Nova Petrópolis, escolhido através de concurso inédito na cidade este ano. Ele receberá das autoridades uma chave simbólica de Nova Petrópolis e depois se dirigirá à Vila do Noel, onde irá interagir com a comunidade e os visitantes.

A Orquestra de Violões de Gramado fechará em grande estilo a programação da noite, com um espetáculo cheio de energia e participação do público. Tendo em sua formação 14 músicos, a Orquestra interpreta clássicos da música popular brasileira e da música internacional, com arranjos confeccionados exclusivamente para a formação do grupo, tocados instrumentalmente e com cantores e percussionista solistas.

Ao longo do primeiro final de semana de programação, o público poderá conferir uma série de atrações gratuitas na Rua Coberta e Praça das Flores. No sábado (28), às 17h30, Show das Noelas e às 19h30, espetáculo Natal de Emoções, com o Tenor Giovani Marquezelli. Já no domingo (29), 16h, apresentação do Grupo de danças Folclóricas alemãs Volkstanzgruppe Edelstein, e às 18h, Acústico Lebee.

Até 7 de janeiro, Nova Petrópolis receberá mais de 120 atrações culturais, artísticas e religiosas, com uma intensa programação para celebrar a época mais especial do ano. Serão 11 finais de semana com atrações ao público.